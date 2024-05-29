Hırsızlar rahatlıklarıyla 'pes' dedirtti! Mahalle sakinlerine huzur vermiyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 şahsın rahat tavırlarla bir ikametin bahçesine girip sırt çantasını alıp götürdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı sokakta geçen hafta da polis ile aranan bir kişis arasında kovalamaca yaşanmıştı. Bir haftada 2’nci olayı yaşayan mahalleli, şüpheli şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerini istedi.

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