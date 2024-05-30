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Erzurum'da yeğen cinayeti! Genç kız sokağa çıkma yüzünden tartıştığı dayısını öldürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 01:38
Erzurum'da 16 yaşındaki genç kız, gece sokağa çıktığı için kendisini darbeden dayısını bıçaklayarak öldürdü. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden cinayetin detaylarını aktardı. İşte detaylar…
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