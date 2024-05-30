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Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 01:34
Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas yaptığı açıklamada, "Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." dedi.
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