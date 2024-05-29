Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yola çıkacaklar dikkat: Seferlerde aksama yaşanıyor

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

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