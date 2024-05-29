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TEM otoyolunu inekler bastı! Trafiği altüst ettiler

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.05.2024 20:36
Sahibinden kaçtığı düşünülen inekler TEM Otoyolu'nda akan trafiğe girdi, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafikte bir süre tehlikeli anlar yaşandı. İnekler yakalamak için polis harekete geçti. Bu ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi
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TEM otoyolunu inekler bastı!
TEM otoyolunu inekler bastı!
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