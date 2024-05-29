TEM otoyolunu inekler bastı! Trafiği altüst ettiler

Sahibinden kaçtığı düşünülen inekler TEM Otoyolu'nda akan trafiğe girdi, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafikte bir süre tehlikeli anlar yaşandı. İnekler yakalamak için polis harekete geçti. Bu ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

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