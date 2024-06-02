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Elazığ'da kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

İHA
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Giriş: 02.06.2024 16:33
Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç baş birbirine girdiği sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.
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Kızlar saç baş birbirine girdi!
Kızlar saç baş birbirine girdi!
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