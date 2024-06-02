02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

LGS sınavından çıkan öğrenci kazada yaralandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 15:31
Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cip içinde bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu
Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu
Sınavdan çıkan öğrenci kazada yaralandı
Sınavdan çıkan öğrenci kazada yaralandı
Batman’da temizlik aracı havuza düştü
Batman'da temizlik aracı havuza düştü
İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi
İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi
Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi
Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi
Sultanbeyli’de kaza sonrası tartışma kamerada
Sultanbeyli'de kaza sonrası tartışma kamerada
Van Gölü’nün simgesi: İnci kefali
Van Gölü'nün simgesi: İnci kefali
Adana’da can pazarı!
Adana'da can pazarı!
Van’da feci kaza kamerada
Van'da feci kaza kamerada
Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrildi
Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrildi
Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı
Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı
Maltepe’de sahte alkol operasyonu
Maltepe'de sahte alkol operasyonu
Daha Fazla Video Göster