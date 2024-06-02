02 Haziran 2024, Pazar
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LGS sınavından çıkan öğrenci kazada yaralandı
Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cip içinde bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cip içinde bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.