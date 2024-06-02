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'Ilgar'la aramada yolcunun beline sarılı uyuşturucu bulundu

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 19:45
Siirt'te durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Ilgar' ile yapılan aramada, M.E.'nin beline sarılı 491 gram metamfetamin ele geçirildi.
’Ilgar’la aramada beline sarılı uyuşturucu bulundu
'Ilgar'la aramada beline sarılı uyuşturucu bulundu
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