02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Diyarbakır'da otel çalışanları kağıt toplayan çocukları böyle darp etti

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 16:32
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan iki çocuğun, otel çalışanları tarafından sopalarla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızlar saç baş birbirine girdi!
Kızlar saç baş birbirine girdi!
Otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti
Otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu
Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu
Sınavdan çıkan öğrenci kazada yaralandı
Sınavdan çıkan öğrenci kazada yaralandı
Batman’da temizlik aracı havuza düştü
Batman'da temizlik aracı havuza düştü
İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi
İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi
Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi
Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi
Sultanbeyli’de kaza sonrası tartışma kamerada
Sultanbeyli'de kaza sonrası tartışma kamerada
Van Gölü’nün simgesi: İnci kefali
Van Gölü'nün simgesi: İnci kefali
Adana’da can pazarı!
Adana'da can pazarı!
Van’da feci kaza kamerada
Van'da feci kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster