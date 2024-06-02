02 Haziran 2024, Pazar
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Diyarbakır’da iki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grup tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı.