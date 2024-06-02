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Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

İHA
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Giriş: 02.06.2024 15:56
Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan gençler sulama kanallarında yüzerek serinledi.
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Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
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