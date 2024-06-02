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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 18:45
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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