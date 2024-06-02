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Siirt’te piknik sezonuyla birlikte mangal satışlarında artış yaşanıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 18:08
Siirt’te havaların ısınmasıyla birlikte et ve mangal satışında artış yaşanıyor.
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