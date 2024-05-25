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Tabiatla iç içe yaşam! Gezgin Süleyman Ateştepe lezzeti doğada arıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 10:20
Doğada yemek videoları son dönemde herkesin dikkatini çekiyor. Süleyman Ateştepe de lezzeti doğada arayan bir gezgin. A Haber ekipleri de kendisiyle bir gün geçirdi. İşte o anlar…
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Tabiatla iç içe yaşam!
Tabiatla iç içe yaşam!
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