Şüphe yüzünden 2 kişiyi öldürdü: Sırıtınca kendimi kaybettim, kendi kafama sıksaydım

Zonguldak'ta Ali Kılıç, karısının kendisini aldattığından kuşkulanıp, dedikoduları sorduğu kuzeni Sercan Kılıç ve arkadaşı Ferdi Gebedek'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılandı. Kılıç, "Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. " diye konuştu. Tutuklanan Ali Kılıç ile ilgili ikişer defa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.