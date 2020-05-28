Son dakika: Yılmaz Özdil'e kaçak yapı cezası! 380 bin lira para ödeyecek |Video

Son dakika haberi... Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki villasında gerçekleştiği kaçak yapılaşma ile ilgili Bodrum Belediyesi Encümeni tarafından 380 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla’nın Marmaris ilçesinden son gelişmeleri aktardı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasında gerçekleştiği kaçak yapılaşma ile ilgili Bodrum Belediyesi Encümeni tarafından 380 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'nın Marmaris ilçesinden son gelişmeleri aktardı.