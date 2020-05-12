Son dakika: Yılmaz Özdil bir gün daha süre istedi! Kaçak villasını kendisi yıktıracak
Son dakika haberine göre; Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, yarın yıkılacak kaçak villası ile ilgili bir gün süre istedi. Özdil, bir gün sonra yıkım işlemini kendisinin gerçekleştireceğini bildirdi. Özdil, verilen sürede yıkımı kendisi gerçekleştirmez ise, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talimatıyla Bodrum Belediyesi kaçak bölümleri yıkacak. Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberi...
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e, Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerini yıkması için verilen süre bugün doldu. Özdil ise eşyalarını tahliye etmek ve kaçak bölümleri yıkmak için bir gün daha süre istedi. Özdil ailesi yıkımı gerçekleştirmezse, bu işlem Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talimatıyla Bodrum Belediyesi ekiplerince yapılacak.
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından geçen hafta, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villa ile ilgili uydu fotoğraflarından yapılan incelemede, imar barışından sonra 45 metrekarelik teras ve müştemilat eklendiği belirlendi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta, belediyenin yapı ve imar ekipleriyle yaptığı inceleme sonrasında kaçak olduğu tespit edilen müştemilat ve pergolayı mühürledi. Bu gelişme sonrasında toplanan Bodrum Belediye encümeni, kaçak bölümlerin tahliye edilmesi ve yıkılması yönünde karar aldı.
Bodrum Belediyesi de Özdil ailesine bir yazı göndererek, kaçak olan bölümlerin yıkılması için 12 Mayıs'a kadar süre verdi. Verilen süre ise bugün doldu. Bu arada Özdil ailesi, eşyalarını tahliye etmek ve kaçak bölümleri yıktırmak için bir gün süre istedi. Özdil, ailesi yıkımı gerçekleştirmezse, bu işlem Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talimatıyla Bodrum Belediyesi Ekiplerince yapılacak.
YIKIM SÜRECİNE NASIL GELİNDİ?
Yılmaz Özdil, 2017'de eşi Hülya Özdil adına aldığı "Ticari alan" statüsündeki 142 metrekarelik yapı, "Cins değişikliği" ile villaya çevrilmişti. Ardından da yasaya aykırı olarak yapılan ilavelerle 310 metrekareye çıkarılmıştı. Bu durumu uydu fotoğraflarıyla tespit eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesini iptal ederek, Yılmaz Özdil'in Eşi Hülya Özdil hakkında "Kamu görevlilerine yalan beyanda bulunmaktan" savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muğla Çevre ve Şehircilik M��dürlüğü ayrıca, Muğla Valiliğine başvurarak, binanın villaya çevirdiği dönemde Bodrum Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon için de imara aykırı yapıya inşaat izni verdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığından müfettiş talep etmişti.
120 METREKARE 310 METREKAREYE ÇIKARILMIŞ
120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave odanın 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi. Bodrum'un en büyük sitelerinden biri olan Aktur sitesinde birçok evin kaçak planı olduğu site sakinlerinin Özdil olayının ardından birbirlerini şikayet etmeye başladığı öğrenildi.
SİTE KARIŞTI, YAN KOMŞUSUNUN VİLLASI DA MÜHÜRLENDİ
Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etti. Bugün öğlen saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri Özdil'in komşularının evine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in yan komşularının evleri de mühürlendi.
Kenan GÜRBÜZ /SABAH
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