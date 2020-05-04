Yılmaz Özdil'in villa soruşturmasında flaş gelişme! Özdil villayı bu şekilde büyütmüş
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon liraya kaba inşaatken satın aldığı villasına ruhsata aykırı olarak 18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yaptığı, villayı 310 metreye çıkardığı anlaşıldı.
Yılmaz Özdil, villayı aldığında yürürlükte olan imar planında 'ticaret alanı' sınırları içerisinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi'nin yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri – iki bağımsız bölüm – 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ettiği, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi düzenlediği anlaşıldı.
142,5'DEN 310 METREKAREYE ÇIKARILDI
Yapı ruhsatı mimari projesinin tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, iki blok arasında arka cephede kısmen bir boşluk bulunduğu görüldü. Hülya Özdil tarafından 2018 yılında yapılan başvuruda ise 142,5 metrekare iskânlı yapıya; 18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı anlaşıldı. Bu kaçak imalat ile yapının toplam büyüklüğünün 310 metrekare haline geldiği, Özdil ailesinin bu kaçak bölümlerin yasallaşmasını talep ettiği, imar barışına başvurduğu belirlendi.
KAÇAK 2018 YILINDA YAPILDI
Ayrıca İmar Barış Sorgulama ekranından yapılan incelemede, yapı kayıt belgesi alınan söz konusu villa için tapuda cins değişikliği işleminin de tamamlanmış olduğu belirlendi. Binanın arka cephesinde jeneratör odası gibi parsel sınırında yapılan imalatlar ile iki ofis arasındaki boşluğun kapatılarak yapının bir bütün halinde kullanılmasının sağlandığı, söz konusu kaçak imalatın ise 2018 yılında yani Özdil ailesi aldıktan sonra yapıldığı belirlendi.
KAÇAK İNŞAATA CİMER BAŞVURUSU
Kaçak yapılan bodrum katının ise yapı kullanım izin belgesi alınmadan inşa edildiği anlaşıldı. Özdil ailesinin villasında izinsiz inşaatlar yapıldığına ilişkin 12 Kasım 2019 tarihli CİMER başvuruları bulunduğu, komşularının aileyi kaçak inşaat yaptığı için şikayet ettiği belirlendi.
İNCELEME YAPILDI
Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez'deki villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Gazeteci Yılmaz Özdil'in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil'in evine gelerek incelemelerde bulundu. Özdil'in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.
(SABAH/İBRAHİM EVRİM AYRAL-ATAKAN IRMAK)
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