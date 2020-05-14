Kaçak villası yıkılan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bunalıma girip izne çıktı!
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum Bitez’de deniz manzaralı villasının bazı bölümlerinin kaçak çıkmasının ardından yaşadıkları üzerine günlük yazılarını yetiştiremez olduğunu belirterek izne ayrıldığını ifade etti.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmıştı. İmar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmiş ve villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.
"AZ BİRAZ İZİN RİCA EDİYORUM"
Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında yaşadığı sıkıntılı günler sebebiyle yazılarını yetiştiremez olduğunu, bu sebeple izne ayrıldığını belirtti. Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren Bodrum'da ki villayla ilgili telefon üzerine telefon aldığını Türkiye'nin dört bir tarafından arayanların bitmediğini belirten Yılmaz Özdil, günlük yazısını baskıya yetiştirmekte güçlük çektiğini, bunun imkânsız hale geldiğini belirterek, "Az biraz izin rica ediyorum." ifadesini kullandı.
BASIN KARTI YOK
Bu arada Yılmaz Özdil'in sarı basın kartı sahibi olmadığı da ortaya çıktı. Gazetecilere seyahat kısıtlaması bulunmamasına rağmen Yılmaz Özdil'in sarı basın kartı bulunmadığı için Bodrum'a gidemediğini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İŞİNE GELİNCE KULLANDIĞI İFADELER DİKKAT ÇEKTİ
Yılmaz Özdil'in yazısında villa hakkında sadece savunma almak üzere süre verilmesine karar veren mahkeme için işine gelince, "Bu ülkede namuslu hakimler var." ifadesini kullanması dikkat çekti. (Damla Kaya/Sabah)
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