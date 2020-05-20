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Sözcü’den büyük pişkinlik! Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal’ın kaçak inşaatlarını ifşa eden medyayı suçlu ilan etti

, büyük bir pişkinliğe imza attı. Gazete, kaçak villaları cümle alemin diline düşen , ve ’ı savunmaya yeltendi ve kaçak inşaat yapan bu isimlerin hedef yapıldığını ileri sürdü. Gazete, bu isimlerin kaçak inşaatlarını kamuoyuyla paylaşan basın kuruluşlarını da suçlu ilan etti. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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SÖZCÜ’DEN BÜYÜK PİŞKİNLİK!

yazarı 'in Bitez'de kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. Muhteşem manzaralı villasını ofis statüsünden hiçbir yasal izin almadan villaya çevirip 170 metrekare kaçak inşaat ile büyüten Özdil için hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hem de Bodrum Belediyesi harekete geçmişti. Villadaki kaçaklar için yıkım kararı alınmış, son anda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine yıkım işlemleri bir süreliğine ertelenmişti.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkılacak bölümleri görüntülendi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ YIKILACAK BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yine Gazetesi'nin yazarı 'ın Çeşme'de 10 dönümlük bir arazi üzerine kaçak inşaatlar yaptığı, daha sonradan yazılarında eleştirdiği 'imar barışı'ndan faydalanarak bunları yasal kılıfa büründürmek istediği belirlenmişti.

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FOX Ana Haber Sunucusu 'ın da benzer şekilde İzmir Seferihisar'da 'Torlak Çiftliği' adı altında bir çiftlik kurduğu, buraya kaçak inşaat yaptığı anlaşılmıştı.

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Türkiye kamuoyu günlerdir bu isimlerin kaçak inşaat faaliyetlerini konuşurken Sözcü Gazetesi bu 3 ismi korumak adına büyük bir pişkinliğe imza attı. Her fırsatta kamunun ve halkın hakkını savunduğunu iddia eden gazete, kaçak inşaat yapan 3 ismin avukatlığına soyundu.

MİLYONLUK RANTI UNUTTU
Gazete; Özdil, Yalçın ve Portakal'ın usulsüz inşaat faaliyetlerini gündeme getiren basın kuruluşlarını hedef tahtasına oturttu. Haber yapan basın kuruluşlarının bu 3 ismin hedef yaptığını ileri sürdü. Milyonluk ranta ise adeta kör oldu…
Sözcü yazarı Özdil'in sanki kaçak inşaat yapıp milyonluk rant elde eden kendisi değilmiş gibi haber yapanları suçladığı şu cümleler dikkat çekti: "Belli ki bununla ilgili bir merkezden karar alınmış. 'Bunun arkası gelecek' demiştik. Sırada acaba kimler var. Bu korkunç bir şey… Nazi Almanya'sındaki Yahudilerin evlerini işaretledikleri gibi kapılarımızı işaretleyecekler yakında..."

KENDİNİ ATATÜRK'E BENZETTİ
Özdil'in kendisini Atatürk'e benzetmek suretiyle kullandığı şu cümleler de dikkat çekici bulundu: "Mustafa Kemal'e iftira atanlar tıpkı bugün olduğu gibi iftira atıyorlar, iftira attıkları kişiye söz hakkı tanımıyorlar. Bugün onların torunları işte bu yandaş medya… Hala Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ediyorlar, hala Mustafa Kemal Atatürk sevdalılarına küfür ediyorlar."

Bilindiği gibi Yılmaz Özdil, Atatürk konulu birkaç kitap yazmış, bu kitaplardan milyonlarca lira para kazanmıştı.

Damla KAYA/SABAH

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