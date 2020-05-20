Sözcü’den büyük pişkinlik! Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal’ın kaçak inşaatlarını ifşa eden medyayı suçlu ilan etti
Sözcü Gazetesi, büyük bir pişkinliğe imza attı. Gazete, kaçak villaları cümle alemin diline düşen Yılmaz Özdil, Soner Yalçın ve Fatih Portakal’ı savunmaya yeltendi ve kaçak inşaat yapan bu isimlerin hedef yapıldığını ileri sürdü. Gazete, bu isimlerin kaçak inşaatlarını kamuoyuyla paylaşan basın kuruluşlarını da suçlu ilan etti. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. Muhteşem manzaralı villasını ofis statüsünden hiçbir yasal izin almadan villaya çevirip 170 metrekare kaçak inşaat ile büyüten Özdil için hem Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hem de Bodrum Belediyesi harekete geçmişti. Villadaki kaçaklar için yıkım kararı alınmış, son anda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine yıkım işlemleri bir süreliğine ertelenmişti.
Yine Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İzmir Çeşme'de 10 dönümlük bir arazi üzerine kaçak inşaatlar yaptığı, daha sonradan yazılarında eleştirdiği 'imar barışı'ndan faydalanarak bunları yasal kılıfa büründürmek istediği belirlenmişti.
FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da benzer şekilde İzmir Seferihisar'da 'Torlak Çiftliği' adı altında bir çiftlik kurduğu, buraya kaçak inşaat yaptığı anlaşılmıştı.
Türkiye kamuoyu günlerdir bu isimlerin kaçak inşaat faaliyetlerini konuşurken Sözcü Gazetesi bu 3 ismi korumak adına büyük bir pişkinliğe imza attı. Her fırsatta kamunun ve halkın hakkını savunduğunu iddia eden gazete, kaçak inşaat yapan 3 ismin avukatlığına soyundu.
MİLYONLUK RANTI UNUTTU
Gazete; Özdil, Yalçın ve Portakal'ın usulsüz inşaat faaliyetlerini gündeme getiren basın kuruluşlarını hedef tahtasına oturttu. Haber yapan basın kuruluşlarının bu 3 ismin hedef yaptığını ileri sürdü. Milyonluk ranta ise adeta kör oldu…
Sözcü yazarı Özdil'in sanki kaçak inşaat yapıp milyonluk rant elde eden kendisi değilmiş gibi haber yapanları suçladığı şu cümleler dikkat çekti: "Belli ki bununla ilgili bir merkezden karar alınmış. 'Bunun arkası gelecek' demiştik. Sırada acaba kimler var. Bu korkunç bir şey… Nazi Almanya'sındaki Yahudilerin evlerini işaretledikleri gibi kapılarımızı işaretleyecekler yakında..."
KENDİNİ ATATÜRK'E BENZETTİ
Özdil'in kendisini Atatürk'e benzetmek suretiyle kullandığı şu cümleler de dikkat çekici bulundu: "Mustafa Kemal'e iftira atanlar tıpkı bugün olduğu gibi iftira atıyorlar, iftira attıkları kişiye söz hakkı tanımıyorlar. Bugün onların torunları işte bu yandaş medya… Hala Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ediyorlar, hala Mustafa Kemal Atatürk sevdalılarına küfür ediyorlar."
Bilindiği gibi Yılmaz Özdil, Atatürk konulu birkaç kitap yazmış, bu kitaplardan milyonlarca lira para kazanmıştı.
Damla KAYA/SABAH
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
- Katar ile swap anlaşması neden önemli?
- Swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi?
- Hazine ve Maliye Bakanlığından swap mesajı!
- Gençlere prim desteği
- Swap anlaşması sonrası altın...
- Yeni sigara fiyatları ne kadar?
- TOKİ'nin indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı?
- Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?