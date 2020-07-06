06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu |Video

Son dakika: Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 09:21
Son dakika haberi... Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Van Gölü yüzeyinde Jandarma, JAK, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Gölü'nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu ancak tekneye dair bir ize rastlanmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle suyun bulanık olmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediği, cihazların net görüntü alamadığı bildirildi.

OLAY

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Son dakika: Van Valiliğinden açıklama: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! SON DAKİKA: VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!
Van Gölünde kaybolan tekneyle ilgili son dakika gelişmesi... VAN GÖLÜ'NDE KAYBOLAN TEKNEYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ...
Son dakika: Van Gölünde göçmen faciası! Bakan Soyludan önemli açıklamalar SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDE GÖÇMEN FACİASI! BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Görsel şölen! Dolunay...
Görsel şölen! Dolunay...
Tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu
Tekne faciasında ölü sayısı 11 oldu
Adım atacak yer kalmadı!
Adım atacak yer kalmadı!
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
Maymun işçiler! Böyle çalıştırıyorlar
Cani anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Cani anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Adalar halkı belediyeyi protesto etti
Adalar halkı belediyeyi protesto etti
İyi Parti kongresinde skandal görüntüler
İyi Parti kongresinde skandal görüntüler
Güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
Güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Teşkilat harekete geçti
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Teşkilat harekete geçti
Men edildi! Uygulamadan kaçan otobüsten...
Men edildi! Uygulamadan kaçan otobüsten...
Drone ile temassız paket servis
Drone ile temassız paket servis
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
30 bin TL'lik maske ile virüsten korunuyor
Daha Fazla Video Göster