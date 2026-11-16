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Avrupa'da "Kara Evre" alarmı! Hollanda savaş senaryosuna mı hazırlanıyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da "Kara Evre" alarmı! Hollanda savaş senaryosuna mı hazırlanıyor?

Avrupa'da olası kriz ve savaş senaryolarına yönelik hazırlıklar gündemdeki yerini koruyor. Hollanda, "Kara Evre" olarak adlandırılan acil durum senaryosunu devreye almaya hazırlanıyor. Vatandaşlara 72 saat yetecek gıda ve su stoku bulundurmaları yönünde uyarılar yapılırken herhangi bir markete 15 dakikada ulaşılmasını öngören plan da dikkat çekiyor. Peki, Hollanda'nın "Kara Evre" hazırlığı ne anlama geliyor? Avrupa'da savaş endişesi mi büyüyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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