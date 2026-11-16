Malatya'da genç girişimciden örnek üretim! 360 metrekarelik alanda ayda 2,5 ton mantar yetiştiriyor
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan genç girişimci Mert Diri, 360 metrekarelik kapalı alanda ayda 2,5 ton kültür mantarı üretiyor. Üç üretim odasında yılda 30 ton üretim gerçekleştiren Diri, oda sayısını 12'ye çıkararak yıllık üretim kapasitesini 180 tona yükseltmeyi hedefliyor. Moda tasarımı eğitimi almasına rağmen tarıma yönelen genç girişimci, üretime katkı sağlıyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel, kameraman Turgut Yaman'ın görüntüleri eşliğinde Malatya'daki üretim tesisinden ayrıntıları aktardı.