-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Malatya'da genç girişimciden örnek üretim! 360 metrekarelik alanda ayda 2,5 ton mantar yetiştiriyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Malatya'da genç girişimciden örnek üretim! 360 metrekarelik alanda ayda 2,5 ton mantar yetiştiriyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan genç girişimci Mert Diri, 360 metrekarelik kapalı alanda ayda 2,5 ton kültür mantarı üretiyor. Üç üretim odasında yılda 30 ton üretim gerçekleştiren Diri, oda sayısını 12'ye çıkararak yıllık üretim kapasitesini 180 tona yükseltmeyi hedefliyor. Moda tasarımı eğitimi almasına rağmen tarıma yönelen genç girişimci, üretime katkı sağlıyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel, kameraman Turgut Yaman'ın görüntüleri eşliğinde Malatya'daki üretim tesisinden ayrıntıları aktardı.

Bursa'da evini otomobil müzesine çevirdi! 12 antika aracı bir arada sergiliyor
Sonraki Video
Bursa'da evini otomobil müzesine çevirdi! 12 antika aracı bir arada sergiliyor
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar