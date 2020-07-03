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Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili son dakika gelişmesi...

Son dakika haberi... 'da, 6 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili son dakika gelişmesi...

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları 6. gününde de devam ediyor.



Batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Van Gölünde kaybolan tekneyle ilgili son dakika gelişmesi... | Video izle VAN GÖLÜ'NDE KAYBOLAN TEKNEYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ... | VİDEO İZLE

Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, havadan ve gölden çalışma yürütüyor.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve ROW cihazlarıyla su altını tarıyor.

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