Son dakika: Van Valiliği'nden açıklama: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika haberi... Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.
Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'e bağlı Reşadiye köye açıklarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 8'ye yükseldi.
OLAY
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.
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