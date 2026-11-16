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ABD'den İran'a yeni hamle! Körfez'e 3. uçak gemisi gönderildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'den İran'a yeni hamle! Körfez'e 3. uçak gemisi gönderildi

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetimi Körfez'deki askeri varlığını artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü uçak gemisini İran açıklarına gönderdiği belirtilirken ABD askerlerinin savaşa hazırlık görüntüleri de paylaşıldı. Bölgede yeni bir saldırı dalgası ihtimali gündeme gelirken Trump'ın Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmeye hazırlandığı bildirildi. Peki, İran'ın ABD'nin hamlelerine yanıtı ne olacak? Körfez ülkeleri yeniden hedef alınabilir mi? Washington'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

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