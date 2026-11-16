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Babülmendep'te gerilim tırmanıyor! Husilerin hakimiyeti genişledi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Babülmendep'te gerilim tırmanıyor! Husilerin hakimiyeti genişledi

Küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. Yemen'de hükümet güçlerinin stratejik mevzilerden çekilmesinin ardından İran destekli Husilerin bölgedeki hakimiyetinin genişlediği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürdüğü dönemde yaşanan bu gelişme, küresel petrol sevkiyatı ve uluslararası deniz ticaretinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve değişen güç dengeleri yakından takip ediliyor.

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