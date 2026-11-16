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Malatya'da kayısıya alternatif safran üretimi! Gramı 800 liradan alıcı buluyor
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'da kayısıya alternatif safran üretimi! Gramı 800 liradan alıcı buluyor

Kayısıyla öne çıkan Malatya'da üreticiler, alternatif ürün olarak safran yetiştiriciliğine yöneldi. Kentin dört ilçesinde toplam 10 dekar alanda yetiştirilen safranın gramı 800 liradan satılıyor. Yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken safran, Malatyalı çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olma yolunda ilerliyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel, kameraman Turgut Yaman'ın görüntüleri eşliğinde Malatya'daki safran üretimini canlı yayında aktardı.

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