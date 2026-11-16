Pentagon'da köstebek krizi! Korgeneral Brett Sylvia'ya soruşturma hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), basına gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Korgeneral Brett Sylvia hakkında ceza soruşturması başlatmaya hazırlanıyor. Pentagon'un iddiaları daha önce ABD Adalet Bakanlığına iletmesinin ardından Sylvia, hem askeri hem de federal düzeyde suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Geçen ay görevden alınan korgeneralin yargılanıp yargılanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Pentagon'daki gizli bilgi sızıntısı iddialarına ilişkin süreç devam ediyor.