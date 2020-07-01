01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Van Gölü'nde göçmen faciası! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... , çeşitli incelemelerde bulunmak üzere 'a geldi. Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, 'nde yaşanan faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Teknede 55-60 göçmenin bulunduğu değerlendirildi. 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, köyün muhtarı açığa alındı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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VAN GÖLÜ'NDE GÖÇMEN FACİASI!

, 'daki faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Van Gölü'nde göçmen faciası! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | VİDEO VAN GÖLÜ'NDE GÖÇMEN FACİASI! BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kayıp teknede 60 civarı kaçak göçmen vardı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dün itibariyle de 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah bu sayı 6 oldu.

İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler söz konusu. Yaklaşık şu anda 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı."

Tekneden yüzerek çıkan Medeni Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, daha sonra kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdüğü bölgeye getirildi.

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