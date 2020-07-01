Son dakika: Van Gölü'nde göçmen faciası! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki göçmen faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kayıp teknede 60 civarı kaçak göçmen vardı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dün itibariyle de 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah bu sayı 6 oldu.

İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler söz konusu. Yaklaşık şu anda 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı."

Tekneden yüzerek çıkan Medeni Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, daha sonra kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdüğü bölgeye getirildi.