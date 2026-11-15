Anadolu'nun saklı cenneti Yahyalı! Tarihi, doğası ve gelenekleriyle keşfediliyor

A Haber'in "Anadolu Diyarı" programı, Anadolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Programın yeni durağı, Kayseri'nin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve köklü gelenekleriyle öne çıkan Yahyalı ilçesi oldu. Anadolu'nun saklı güzelliklerini keşfe çıkan ekip, Yahyalı'nın geleneksel el sanatlarını, yöresel lezzetlerini ve Anadolu kültürünün yaşayan değerlerini izleyiciyle buluşturdu. A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve kameraman Remzi Batuhan Ünal, ilçenin doğal ve tarihi güzellikleri ile köklü geleneklerini görüntüleyerek ekrana taşıdı.