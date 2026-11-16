A Haber ticaretin kalbi Şenzen'de! Türk iş dünyası APEC Zirvesi'ni nasıl takip ediyor?

Dünya ekonomisinde belirsizlikler sürerken Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Çin'in Şenzen kentinde düzenleniyor. Küresel ticaretin geleceğinin ele alındığı zirvede gözler, Türk iş dünyasının bölgedeki faaliyetlerine çevrildi. Peki, APEC Zirvesi Türk iş insanları için hangi fırsatları barındırıyor? Şenzen'de ticaretin nabzı nasıl atıyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Türk iş dünyasının zirveye bakışını ve bölgedeki ticari hareketliliği yerinden aktardı.