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Hindistan'da Müslümanlara siyasi baskı iddiası! 130 milyon kişi listeden mi silindi?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hindistan'da Müslümanlara siyasi baskı iddiası! 130 milyon kişi listeden mi silindi?

Hindistan'da Müslümanlara yönelik siyasi baskı ve seçmen listelerinden çıkarılma iddiaları gündemde. Yaklaşık 130 milyon Müslümanın isminin seçmen listelerinden gizlice silindiği ve çok sayıda kişinin zorla sınır dışı edildiği öne sürülüyor. İddialara göre Narendra Modi yönetimi, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde seçim üstünlüğü sağlamayı hedefliyor. Müslümanların siyasi temsil ve seçme hakkına yönelik tartışmalar büyürken söz konusu iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil.

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