31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi | A HABER ÖZEL

İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi | A HABER ÖZEL

'in ilçesinde bulunan ’nda bitmeyen altyapı çalışmaları bölge halkını mağdur etti. Sokak lambaları söküldüğü için hava karardıktan sonra yoldan kimsenin geçmek istememesi esnafı da zor durumda bıraktı. Vatandaşlar yaşananlardan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İşte A Haber’in özel haberi…

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
ABONE OL

'in ilçesindeki 'nda yapımı devam eden "Modern Kültür Merkezi" ve bununla birlikte başlayan çevre düzenleme çalışmaları bitmek bilmedi.

İZSU, Sevgi Yolu'ndaki altyapı çalışması yaptıktan sonra tam bir aydır bu yolu kapatmıyor. Kapatmadığı gibi de buradaki elektrik direklerinin hem elektriğini kesiyor hem de bazı elektrik direklerini kaldırıyor.

Hal böyle olunca da hem esnaf hem vatandaşlar oldukça zor durumda kalıyor.

Vatandaşlar bu durum isyan etti, esnaf ise "Satış yapamıyoruz" diyor.

Ayrıca burada yaşayan İzmirliler, çöplerini atacak konteyner bulamamaktan da şikayetçi…

Yol kazıldıktan sonra etrafta çöp konteynerleri görmek mümkün değil vatandaşlar da çöplerini atmak için bir konteyner bulamıyor. Bölgede manzara korkunç durumda.

İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi İZMİR KARABAĞLAR'DA CHP'Lİ BELEDİYEYE ''SEVGİ YOLU'' TEPKİSİ

Muğla'da ağaç katliamı! CHP'li belediye 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti MUĞLA'DA AĞAÇ KATLİAMI! CHP'Lİ BELEDİYE 150 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARINI KATLETTİ
CHP'li belediyeden İzmir’de ağaç katliamı! Narlıdere’de yol genişletme çalışması sırasında ağaçlar kesildi CHP'Lİ BELEDİYEDEN İZMİR’DE AĞAÇ KATLİAMI! NARLIDERE’DE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI SIRASINDA AĞAÇLAR KESİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA