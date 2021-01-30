Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZDENİZ’e zam! Araba vapuru ücretleri arttı

Mesai günlerinde Bostanlı-Üçkuyular-Bostanlı hattında yapılan araba vapuru seferleri, 07.15-10.00 ve 15.00-20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, diğer saatlerde ise her 20 dakikada bir olacak şekilde artırıldı. Cumartesi ve pazar günleri, Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak. Araba vapuru seferlerinde indirimli saat uygulamasına da son verildi.