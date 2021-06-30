30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Son durumu canlı yayında aktardı
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.
Megakanet İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.
Trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.