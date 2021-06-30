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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 10:04
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.

Megakanet İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.

Trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.

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