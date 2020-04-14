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14.04.2020

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün duygusal anları! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Mücadelede en ön saflarda yer alan isimler arasında olan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında duygusal anlar yaşadı. Özlü, koronavirüsü yenip hastanelerden alkışlarla taburcu olan hastaların görüntülerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Mücadelede en ön saflarda yer alan isimler arasında olan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında duygusal anlar yaşadı. Özlü, koronavirüsü yenip hastanelerden alkışlarla taburcu olan hastaların görüntülerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

"ÇOK MUTLU OLUYORUM"

İşte Özlü'nün o konuşması;

"Gerçekten de daha önce ifade ettiğim gibi ölüm oranlarımızın az olması ve iyileşen hasta sayılarımızın da fazla olması gerek bu sayıların artması Türk sağlık sisteminin, sağlık çalışanlarının, sağlık kuruluşlarının bir başarısıdır. Tabi devletimizin sağlık politikalarının, sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu şimdi anladık. Yani sağlığa yapılan yatırımlar çok önemliymiş. Böyle bir pandemi tablosu bütün dünyada sağlığı daha öne çıkarttı.

-İnsanlar her konuda belki daha hazırlık yaptılar, yatırım yaptılar ama sağlığı biraz ötelediler. Ama bir pandemi her şeyden daha önemli olduğunu sağlığın gösteriverdi. Bu açıdan Türkiye'nin durumunun iyi olduğunu gösteriyor bu sağlık sisteminin. Söylemek istediğim bir şey var. Hep rakamsal şeyler konuşuyoruz ama şunu düşünün mesala siz ya da eşiniz yada anneniz, yada babanız yada evladınız düşünün. Böyle bir hastalığa yakalandı götürdünüz hastaneye yanına giremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz durumu ağır. Her an kaybedebilirim acısı yaşıyorsunuz ve o kişi iyileşiyor güle oynaya eve getiriyorsunuz. Bu bahtiyar, bu sevinç hiç bir şey ile ölçülemez Türkiye bunu başarabiliyor. Her gün hastaneden alkışlarla taburcu edilen hastaları görüyorum gerçekten çok mutlu oluyorum."

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