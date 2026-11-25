Rusya-Ukrayna savaşında 57 ay geride kaldı! Savaşın küresel ekonomiye etkileri neler oldu?

Rusya-Ukrayna savaşında 57 ay geride kalırken çatışmaların ekonomik etkileri enerji piyasalarından gıda ticaretine kadar birçok alanda hissedildi. Savaş, petrol fiyatlarında yükselişe, tahıl sevkiyatında aksamalara ve enflasyon baskısına neden olurken savunma harcamalarını da etkiledi. Rusya, yaptırımlar karşısında alternatif ticaret yollarıyla ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken Ukrayna ağır ekonomik kayıplar yaşadı. İşte Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide bıraktığı izler...