Trabzon'da heyelan: Evler yıkıldı, Şalpazarı-Beşikdüzü yolu kapandı

Trabzon'da günlerdir etkili olan sağanağın ardından Beşikdüzü ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı evler yıkılırken Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı. Evlerin önceden boşaltılması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Heyelanda can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.