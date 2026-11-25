Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi! İşte sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol istatistikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi mercek altına alındı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 310 karşılaşmada 123 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 yenilgi aldı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 423 kez havalandırırken kalesinde 437 gol gördü. İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki performansı...