Motorine bir indirim daha geliyor! İşte 26 Kasım'dan itibaren beklenen yeni fiyatlar

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesiyle motorine yeni bir indirim daha bekleniyor. 26 Kasım Perşembe günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 4 lira 32 kuruşluk indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 84 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 86 lira seviyesine gerilemesi bekleniyor.