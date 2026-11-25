İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'ü aştı! Köprülerde kaza trafiği

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan kazaların da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'ü aştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik Kozyatağı'na kadar uzandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de her iki yönde yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolunda Ataşehir, Kozyatağı, Kartal, Halkalı ve Bağcılar'da trafik ağır ilerledi. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ulaşımın nispeten daha rahat olduğu görüldü. İstanbul trafiğindeki son durum A Haber ekranlarına yansıdı.