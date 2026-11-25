Şampiyonlar Ligi'nde Emre Belözoğlu-Arda Turan düellosu! Fenerbahçe'nin rakibi Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, teknik direktörler Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın düellosuna da sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Londra'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.