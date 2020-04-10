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10.04.2020

Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den flaş coronavirüs açıklaması: Süreç biraz uzayabilir |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs (COVID-19) salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Tevfik Özlü, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" mesajını verdi. üyesi Prof. Dr. , koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri hesabı üzerinden cevapladı.

"Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Doktor Tevfik Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.



"EVDE MUTLU OLMAYA ÇALIŞIN"

Özlü, "Bu tür zaman vermek hoş olmuyor insanların bu konuyla ilgili sabrını tüketmemek açısından. Biz şu anda en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" dedi.

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