13 Nisan Pazartesi günü açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? Prof. Tevfik Özlü canlı yayında değerlendirdi |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan Pazartesi gününe ait Türkiye'de koronavirüs verilerini açıkladı. Peki açıklanan veriler ne anlama geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklanan son verileri A Haber canlı yayınında yorumladı. Test sayısındaki artışa oranla vaka sayısındaki azalama ne anlama geliyor? Pik seviyesine ulaşıldı mı? İşte Özlü'nün canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalar...