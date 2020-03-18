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18.03.2020

Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde! Son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kıtalara yayılan ölümcül koronavirüs kabusu son olarak ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne? İlk can kaybının ardından süreç nasıl işleyecek? Vatandaşların yapması gerekenler neler? Virüs testi kimlere yapılıyor? Sosyal izolasyonla karantina arasındaki fark nedir? Koronavirüste ilaç durumunda son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin en kritik dönemde olduğunu vurgulayarak tüm merak edilenleri A Haber ekranlarında yanıtladı.

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kıtalara yayılan ölümcül koronavirüs kabusu son olarak ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne? İlk can kaybının ardından süreç nasıl işleyecek? Vatandaşların yapması gerekenler neler? Virüs testi kimlere yapılıyor? Sosyal izolasyonla karantina arasındaki fark nedir? Koronavirüste ilaç durumunda son durum ne? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin en kritik dönemde olduğunu vurgulayarak tüm merak edilenleri A Haber ekranlarında yanıtladı.

EN KRİTİK DÖNEM

Özlü, panik gerek olmadığını belirterek, "Salgının ikinci dönemindeyiz bence bu en kritik dönem. Türkiye bu dönemi iyi atlatabilirse çok travma yaşamadan çok bedel ödemeden bu süreci yönetebiliriz. Şuanda bulaş zincirinin kırılması gerekiyor vakalarımız var ama bunların hepsi ithal vaka. Şuanda yerli lokal bulaşla gelen vaka yok. Halen olayın kontrol altına olduğunu gösteriyor. Böyle yavaş seyirli olursa eğer çok hasarlı olmayabilir" dedi.

YAPILMASI GEREKEN ÇOK BASİT

Özlü, kimsenin güvende olmadığını vurgulayarak, "Burda neler yapılacağı belli aslında hep söyleniyor fakat vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olması ve tavsiyelere kesinlik uyması gerekiyor. Kimse güvende değil. Yani hiç kimse bana bir şey bize bir şey olmaz diye düşünmesin. Çünkü bir tehdit var ve herkese olan bize de olabilir. Ama bu tehditle başa çıkabilmek için gerekli silahlara sahibiz. Onun için paniğe de gerek yok çaresiz değiliz." ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ SOSYAL İZOLASYON

Sokaktan eve girdiğimizde ilk yapmamız gerekenin banyoya koşmak olduğunu belirten Özlü, "Zorunla haller dışında evden çıkmamız gerekiyor. Sokaktan geldikten sonra ilk yapmamız gereken banyoya koşmak. Eve gelir gelmez herhangi bir yere oturmadan banyoya girmek elleri yıkamak temizlenmek gerekirse banyo yapmak." dedi.

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