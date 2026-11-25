Askeri helikopter neden düştü? 5 şehit için yarın Eskişehir’de tören düzenlenecek

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Dün akşam saat 18.50 sıralarında meydana gelen elim kazanın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberi oluşturulurken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kaza kırım ve enkaz kaldırma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Sabaha karşı Ankara Adli Tıp Morgu'na götürülen şehitlerimiz için yarın saat 11.00'de birliklerinde tören düzenlenecek.