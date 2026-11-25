Altın fiyatları yön arayışında! Sert düşüşün perde arkası ne?

Günlerdir dalgalı seyreden altın piyasasını şimdi de Amerikan tarifeleri ve ABD verileri etkiliyor. Nvidia ile birlikte Amerikan borsalarında hareketlenme yaşanırken bunun Batı borsalarına da yansıması oldu; altın ve diğer emtialar ise tarihinin belki de en ciddi düşüşlerinden birini yaşadı. Altın fiyatları yön arayışını sürdürürken, yatırımcıların merak ettiği "almalı mı satmalı mı?" sorusunu A Haber yayınında Stratejist Yunus Kaya yanıtladı.