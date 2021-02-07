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Son dakika: AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçird

İHA
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Giriş: 07.02.2021 19:18
Güncelleme:07.02.2021 19:19
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı

Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Ankara'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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