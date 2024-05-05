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Otobüsün çarpmasıyla düşüp altında sürüklendi! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 22:54
Adana'da sokakta yürüdüğü sırada otobüsün çarpmasıyla düşüp, aracın altında birkaç metre sürüklenen Fadime Günendi (67), hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.Ö. gözaltına alındı.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde evine dönen Fadime Günendi'ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.'nün kullandığı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günendi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günendi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi'nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Günendi'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför O.Ö., polis merkezine götürüldü.

'OTOBÜS SÜRATLİYDİ'

Kazayı gören Muhammet Özdemir, "Kadın sokakta yürürken, arkasından gelen otobüsün altında kaldı. Otobüs süratliydi. Kadın çamurluğa takılıp, sürüklendi. Şoför kazayı fark etmedi, sokaktan geçen biri durdurdu. O da şaşırdı. Çevredekiler sürücüyü hemen araçtan indirdi" diye konuştu.

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